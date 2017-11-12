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‏بولا يعقوبيان: سيتم الاستعانة بفريق من السعودية وهذا طبيعي نظراً لضيق الوقت‏ ⁦‪ on November 12, 2017

‏بولا يعقوبيان عبر “تويتر”: لم أسمع بخبر منع فريق تلفزيون المستقبل من الذهاب معي الى الرياض الا من الاعلام. لم اتوجه بعد الى المطار ولا وقت كاف لفريق من بيروت للتجهيز. سيتم الاستعانة بفريق من السعودية وهذا طبيعي نظرا لضيق الوقت التعليقات Share this on WhatsApp

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