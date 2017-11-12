وهاب: هذا ما سيقوله الحريري في المقابلة التلفزيونية on November 12, 2017

غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلا: ‏طلب السبهان من الرئيس الحريري الرد على رئيس الجمهورية والتأكيد على حريته في المملكة والتصعيد ضد إيران في حديث الليلة أو الغد لذا أتمنى على كل اللبنانيين تفهم ظروف اللقاء والإستمرار في تكريس الوحدة الوطنية حتى خروج الحريري من المملكة.

هذا في وقت أكدت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان في قناة “المستقبل” أنها ستجري مقابلة مع سعد الحريري الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الحكومة في الرابع من الشهر الجاري في الرياض، وسبق أن ظهر بشكل مقتضب مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد تداول أنباء عن وضعه قيد الحجز بالسعودية.

وقالت يعقوبيان -في تصريحات صحفية- إنها كانت في طريقها إلى أبو ظبي برحلة عمل خاصة لا شأن لها بالإعلام، وحين وصلت وجدت أنّ الرئيس الحريري قد حاول الاتصال بها، فعاودت الاتصال ليخبرها بإجراء مقابلة معه إذا رغبت، فقالت: بالطبع نعم.

وأشارت الإعلامية إلى أنها تستعد للسفر إلى السعودية اليوم لإجراء مقابلة خاصة مع الحريري عبر تلفزيون المستقبل، وقالت “يبدو أن الشاشات جميعها ستنقلها، ولا أؤكد بعد إن كانت ستُبثّ الليلة أم لا، لكنّني متوجهة إلى الرياض اليوم مع فريق البرنامج بغرض إجرائها”.

وردا على تداول أنباء بمنع فريق عمل القناة من الذهاب إلى الرياض، كتبت تغريدة على حسابها في تويتر أنها لم تسمع ذلك إلا من الإعلام، وقالت “لم أتوجه بعد إلى المطار”.

وأوضحت أنه لا وقت لتجهيز فريق عمل من بيروت، وستتم الاستعانة بفريق من السعودية نظرا لضيق الوقت، وفق تعبيرها.

ومنذ إعلان الحريري استقالته من الرياض في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تداولت أنباء عن احتجازه أو وضعه قيد الإقامة الجبرية بالرياض، وهو ما دفع المسؤولين في لبنان للمطالبة بعودته، واعتبروا استقالته غير قانونية، كما شهدت بيروت تحركات دولية للكشف عن حقيقة ما جرى معه في السعودية.

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