فيديو.. عمرو أديب يكشف حقيقة اختطاف «الحريري» بالسعودية on November 12, 2017

عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنطقة العربية ملتهبة بالأحداث والوضع في اليمن والسعودية ولبنان والبحرين مقلق، مطالبًا بالكشف عن الحقائق في واقعة سعد الحريري.

وأوضح أديب خلال حلقة اليوم من برنامج « كل اليوم » المذاع علي فضائية « أون إي » إن رئيس الوزراء سعد الدين الحريري، غير محتجز في السعودية، لأنه يمارس حرية كاملة في مقابلة سفراء الدول الأجنبية، موضحا أنه لو كان محتجزا ما قابلهم أو على الأقل قال لهم.

وطالب أديب، بنقل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لدولة أخرى ليقيم فيها ليثبت للجميع أنه ليس محتجزًا، مشيرًا إلى أن الشارع اللبناني يشعر فيه اللبنانيون أن رئيس وزرائهم مختطف.



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