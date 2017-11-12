عاجل: الحريري يطلب انهاء المقابلة on November 12, 2017

عاجل: الحريري يطلب من بولا انهاء المقابلة قائلا بانه تعب الا انها تكمل مع فاصل اعلاني.

كشف سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل، عن السبب الوحيد القادر على جعله يتراجع عن الاستقالة ويعود لمنصبه.

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إنه حرّ في السعودية وسيعود قريبا إلى لبنان بعد اتخاذ إجراءات تضمن أمنه وسلامته.

وأضاف في لقاء تلفزيوني بثته مساء اليوم الأحد قناة المستقبل اللبنانية -وهو الأول منذ أعلن من الرياض قبل أسبوع استقالته من رئاسة الحكومة- أنه سيعود إلى بلاده قريبا جدا وينفذ الإجراءات الدستورية المتعلقة باستقالته.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعود خلال أيام، قال الحريري “إن شاء الله”، موضحا أن عودته تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية، مضيفا أن عودته عن الاستقالة ترتبط -بالتأكيد- بالنأي بالنفس عن كل أزمات المنطقة.

وتابع أنه أراد من خلال الاستقالة إحداث ما وصفها بصدمة إيجابية لإظهار خطورة الوضع، مبديا حرصه على مصلحة جميع اللبنانيين.

حزب الله وإيران

وفي ما يتعلق بأسباب استقالته، أشار الحريري إلى سلوك حزب الله، قائلا إن عليه ألا يخرب علاقات لبنان مع الدول الأخرى، كما أشار إلى تدخلات إيران.

وتحدث في هذا الإطار عن خرق سياسة النأي بالنفس التي تبناها لبنان، وقال إن جزءا من المكون اللبناني يريد ضرب الاستقرار الخليجي. وفي سياق الحديث عن أسباب استقالته، تحدث الحريري عن محاولات لدفع حكومته باتجاه التعامل مع النظام السوري.

وقال أيضا إن واجبه يكمن في حماية كل المكونات والأطياف اللبنانية، وشدد على ضرورة الحفاظ على التسوية في لبنان، في إشارة إلى الاتفاق الذي بموجبه تولى الحريري رئاسة الحكومة الحالية، وتولى ميشال عون رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل على حماية لبنان واستقراره، وقال إن السعودية ترى في لبنان مصدرا لاستقرارها.

قنوات تقاطع الخطاب

وقد قررت عدة قنوات محلية لبنانية الامتناع عن بث مقابلة الحريري التلفزيونية من الرياض، وذلك التزاما بما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون بأن ما صدر وسيصدر عن الحريري موضع شكّ والتباس ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة.

والمحطات التي قررت عدم بث المقابلة هي تلفزيون لبنان الرسمي إضافة إلى قنوات: الجديد، والمنار، وأو تي في، وإل بي سي.

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