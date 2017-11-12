جنبلاط اتصل بدريان وبهية الحريري متضامنا والتقى سفيري روسيا ومصر on November 12, 2017

اتصل رئيس رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان متضامنا، وكذلك بالنائبة بهية الحريري للغاية نفسها.

واستقبل جنبلاط مساء اليوم في دارته في كليمنصو، السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، في حضور نائب رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” للشؤون الخارجية دريد ياغي، والقيادي حليم أبو فخر الدين، وجرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل السفير المصري نزيه النجاري، في حضور نجله أصلان جنبلاط وياغي، حيث عرض لآخر المستجدات السياسية.

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