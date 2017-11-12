بلدية اميون أطلقت بايك الكورة الثالث on November 12, 2017

أطلقت بلدية اميون، بايك الكورة الثالث بتنظيم من جمعية “سوشيل واي” وبرعاية إتحاد بلديات الكورة، بالتعاون مع جامعة البلمند ومؤسسة “تراك” من امام باحة شير مار يوحنا على وقع الاغاني والموسيقى التي أضفت جوا من التميز والمنافسة بين مئات من المشاركين الذين رفعوا شعار ل”كورة خضراء”، في حضور قائمقام الكورة كاترين الكفوري أنجول، رئيس إتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، رئيس بلدية أميون مالك فارس، وفد من جمعية “سوشيل واي” برئاسة بسام خوري، مخاتير، ممثلين عن اليونيسف، الأونيسكو، ووفد من جمعية شباب الحوار في الضنية، وحشد من فاعليات الكورة وشخصياتها وأبنائها.

منذ الصباح تجمع الدراجون المحترفون لينطلقوا بين أرجاء البلدات الكورانية بمسافة 22 كيلومترا. وألقيت بعد ذلك كلمات في المناسبة منها لرئيس الاتحاد كريم بو كريم الذي أشاد بهذا “الحشد الاستثنائي المشارك في هذا البايك”، لافتا الى “أن هذه النشاطات تساهم في تحصين الشباب وفي درء المفاسد عنهم لا سيما تلك المتعلقة بالمخدرات، لأن الرياضة أساس في هذه الحياة، وهي تساعد على تهذيب النفس وتنمية الجسد والعقل”.

وأشاد بو كريم برئيسة جمعية “سوشيل واي” وفا خوري الموجود خارج لبنان، منوها بالنشاطات التي تقوم بها على كل صعيد، وبتعاونها المثمر والدائم مع إتحاد بلديات الكورة ومع بلدية أميون لكي يبصر هذا البايك النور، مشددا على “أهمية إستمرار هذا التعاون”.

وألقى رئيس بلدية أميون مالك فارس كلمة شدد فيها على “التمسك بشعار الكورة الخضراء وهي ليست خضراء بشجرها وزيتونها وإنما خضراء بأهلها وبالمشاركين اليوم في هذا البايك الذين يضجون بالحياة والنشاط”، متمنيا النجاح لكل المشاركين، آملا “أن يتطور هذا البايك وأن يشارك فيه في المرات المقبلة ألف دراج وأكثر”، مؤكدا “أننا كبلدية نسعى الى أن تبقى أميون واحة للفرح والمحبة والتلاقي والحوار”.

وبعد قطع قالب الحلوى، إنطلق المشاركون الهواة بدراجاتهم في جولة في أرجاء بلدات الكورة بمسافة عشرة كيلومترات.

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