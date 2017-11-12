اللبنانيون يترقبون مقابلة تلفزيونية مع الحريري on November 12, 2017

ينتظر اللبنانيون، اليوم الأحد، مقابلة تلفزيوينة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الموجود في العاصمة السعودية الرياض، من المُفترض أن تجريها معه الصحافية في تلفزيون “المستقبل” بولا يعقوبيان.

وفي حين أعلنت بعض وسائل الإعلام المحلية، أن الحريري سيظهر في المقابلة، مساء اليوم، دون تحديد ما إذا كانت ستكون مباشرة أو مُسجلة، أكدت مصادر في تلفزيون “المستقبل” ويعقوبيان نفسها أنها متجهة إلى الرياض، اليوم، لإجراء المقابلة، ولكن دون تحديد موعد بثها. وستكون هذه المقابلة، أول ظهور للحريري منذ إعلان استقالته من الرياض، التي قصدها للقاء ولي العهد محمد بن سلمان.

ويرافق يعقوبيان في الرحلة إلى الرياض “المدير التنفيذي للأخبار والبرامج السياسية​” في “المستقبل”، نديم قطيش، واللافت أنهما سيتوجهان إلى المملكة دون فريق عمل. وهو ما يُرجّح أن تفرض السلطات السعودية فريق عمل منتدب منها لإجراء المقابلة، مع تخمينات باستمرار فرض الحالة الجبرية على الحريري حتى خلال المقابلة.

في المقابل، أرجعت يعقوبيان في منشور على صفحتها على “فيسبوك”، سبب عدم مرافقة فريق العمل، إلى أنه “لا وقت لتجهيز فريق”، مشيرةً إلى أنها ستستعين بطاقم من السعودية.

وسبق الإعلان عن مقابلة الحريري، نشر مجموعة صور له مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والسفير السعودي المُعين في بيروت وليد اليعقوبي.

وكانت وكالة “رويترز” قد أكدت مصادرة هاتف الحريري الجوال، فور وصوله إلى السعودية الأسبوع الماضي، وإجباره، في اليوم الثاني، على تلاوة بيان استقالته كرئيس للوزراء، في بيان بثته قناة “العربية”.

وتقول مصادر قريبة من الحريري، إن السعودية كانت قد خلصت إلى أن رئيس الوزراء، وهو حليف للسعودية منذ فترة طويلة، وابن الراحل رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق الذي اغتيل في عام 2005، كان عليه الرحيل عن المشهد السياسي، لأنه لم يكن مستعداً لمواجهة “حزب الله”. وبحسب مصادر لبنانية متعددة، فإن الرياض تخطط لأن يحل شقيقه الأكبر بهاء محله كأبرز سياسي سنّي في لبنان، وهي نفس المعلومات التي كشفتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في مقال لها نشرته أمس السبت.

العربي الجديد

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