القوات: نستنكر أشد الاستنكار تلفيق الأكاذيب عنا والافتراء على واقعنا السياسي on November 12, 2017

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “قرأنا على موقع “ليبانون ديبايت” خبرا بعنوان “نصرالله: القوات لديها النية والقدرة في هز الاستقرار الداخلي”. بغض النظر عن صحة او عدم صحة هذا الخبر، يهم “القوات اللبنانية” ان توضح ان ما جاء فيه لجهة نية القوات هز الاستقرار الداخلي هو افتراء كامل على كل واقع القوات السياسي، فهي التي دأبت ومنذ العام 2005 حتى اللحظة إلى الدعوة الدائمة للمحافظة على استقرار لبنان باعتباره ثروة أساسية من ثرواته، ويكفي التذكير بمواقف الدكتور سمير جعجع في أكثر من مناسبة ومحطة بأهمية النموذج اللبناني الذي نجح بتجنيب لبنان الحروب خلافا لواقع المنطقة الملتهبة، وهي لذلك دعت كل الأطراف اللبنانية الى الانسحاب من كل أزمات المنطقة وعدم القيام بما يعكر صفو الاستقرار الداخلي خصوصا المظاهرات المسلحة والتنظيمات العسكرية الخارجة عن الدولة ومؤسساتها بغية الحفاظ على استقرار لبنان وعدم إدخاله في آتون الحروب الدائرة في المنطقة”.

أضاف: “ان القوات اللبنانية تجدد في كل مناسبة دعوتها جميع الأطراف لضرورة احترام المؤسسات الدستورية ومن ضمنها المؤسسات العسكرية والأمنية ووضع كل السلاح داخل هذه المؤسسات وحصر الوضع الأمني والعسكري فيها بخلاف ما تقوم به أحزاب أخرى. وعليه، تستنكر القوات اللبنانية أشد الاستنكار تلفيق هذه الأكاذيب عنها، وتؤكد دعوتها الى جميع الأطراف لفعل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على استقرار لبنان”.

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