الحريري يظهر الليلة في مقابلة تلفزيونية مباشرة مع بولا يعقوبيان on November 12, 2017

قالت محطة تلفزيون “الجديد” اللبنانية، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري سيظهر مساء اليوم الأحد، في مقابلة خاصة على تلفزيون المستقبل الذي أسسه والده الراحل رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق.

وقالت القناة في نبأ قصير بثته صباح اليوم، إن الاعلامية اللبنانية المعروفة بولا يعقوبيان، وهي مقدمة برامج في تلفزيون المسقبل ستجري المقابلة مع الحريري عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت لبنان.

وأضافت “سيطل الرئيس الحريري على شاشة تلفزيون المستقبل مساء اليوم وذلك في مقابلة خاصة ومباشرة على الهواء”.

ولم تورد القناة أية تفاصيل أخرى، لكن مصادر قريبة من تلفزيون المسقبل أكدت بأنه ستكون هناك مقابلة يركز خلالها الحريري على ظروف استقالته وبقائه في السعودية التي نفت مرارًا اتهامات بأنه قيد الإقامة الجبرية.

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