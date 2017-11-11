وقفة لحزب الأحرار في السوديكو: نرفض أي تدخل خارجي ونطالب بالحفاظ على مصالح اللبنانيين في الخليج on November 11, 2017

نفذت منظمة الطلاب في “حزب الوطنيين الاحرار” وقفة احتجاجية مساء اليوم، في البيت المركزي للحزب في السوديكو، “رفضا لأي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية” وللمطالبة ب”الحفاظ على مصالح اللبنانيين في دول الخليج”، بمشاركة حشد من مناصري الحزب. كما انضم الى الوقفة الاحتجاجية شباب حملوا رايات عليها كلمة “ناشطون”، وهم مؤيدون للوزير السابق اللواء اشرف ريفي، وسط انتشار عناصر قوى الامن الداخلي امام المدخل الرئيسي لمقر الحزب.

درغام

وتحدث مسؤول منظمة الطلاب في “حزب الوطنيين الاحرار” سيمون درغام، فقال: “أتينا اليوم لكي نوصل رسالة بشكل واضح بعدما كنا نتمنى ان يكون اللقاء امام وزارة الخارجية، لكن بعد منع التظاهر عدلت الكثير من الامور بسبب الوضع الامني الراهن، ومن منطلق انه يحق لنا التعبير عن رأينا وان يكون لنا موقف من كل وضع يحصل على ارض لبنان، جئنا اليوم لنقول، اننا كشباب لبنانيين مؤتمنون على صورة لبنان تجاه الخارج، مؤتمنون عندما تكون هيئة الدولة ومؤسساتها غائبة عن دورها، جئنا للتعبير عن راينا بطريقة وطنية واخلاقية وديمقراطية. ومن هذا المنطلق نحن مؤتمنون على مصالح اللبنانيين الموجودين في الخارج، وسنواجه اي طرف لبناني او اي مجموعة لبنانية تأتمر بالخارج وتحاول زعزعة علاقات لبنان مع اي دولة عربية او اقليمية لأهداف ترضي البعض، لا، ليست هذه هي صورة لبنان الحقيقية، صورة لبنان الحقيقية هي ان نستطيع ان نتلاقى مع كل طرف خارجي ومع اي دولة عربية تريد مصلحة لبنان، نحن لدينا الجرأة والقدرة على ان نميز بين دول عربية صديقة وشقيقة تريد مصلحة لبنان وبين دول اخرى تسعى لدعم طرف داخلي لبناني وتقويه وتجعل منه دويلة فوق سلطة الدولة، هذا الامر نرفضه ولدينا الجرأة ان نواجه اي مجموعة تسمح لنفسها ان تستزلم للخارج على حساب لبنان”.

أضاف: “نحن اليوم نقول ان هناك حوالي 700 الف لبناني مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من الوظيفة الموجودة على ارض الخليج، وهذه يد عاملة تؤمن الاستقرار المادي والاقتصادي للبنان، فهل يجوز تهجيرها بسبب مواقف بعض الاطراف الداخلية اللبنانية؟ هل لدينا القدرة على ايجاد سوق عمل آخر لها؟ هل لدينا القدرة على استيعابها؟ ان الدولة اللبنانية هي التي تغيب عن دورها، ووزارة الخارجية كسلطة رسمية عندما كان لديها القدرة على اتخاذ موقف لم تتخذ موقفا، فوجدنا انفسنا امام هذا المسار وهذا التحدي لنقول لكل طرف خارجي انه ممنوع التدخل بالشؤون اللبنانية، وممنوع استعمال طرف لبناني لزعزعة أمن اي دولة عربية او خليجية او دولة صديقة. نرفض أن يكون لبنان ممرا لرسائل بعض الدول ومقرا لمجموعات تشوه صورته، فالصورة الحقيقية للبنان هي نحن الشباب العابر للطوائف والمؤمن بالدولة وبمؤسساتها وبالحريات والديمقراطية”.

وختم: “كان يفترض أن نتواجد أمام وزارة الخارجية، لكن احتراما للقانون ولتنفيذ قرارات السلطة اللبنانية بمنع التظاهر لاسباب امنية مشددة، وبعد التمنيات التي ارسلتها الاجهزة الامنية، بقينا هنا لنعبر عن رأينا، انما الحرية هي الاساس وسنبقى نناضل من أجل تعزيزها مع رفاق لنا وشركاء لنا في هذا الوطن”.

بعدها طلب ممثل ريفي احمد خوجة الكلام، فاعتذرت منه عضو المجلس الأعلى في “حزب الوطنيين الاحرار” دعد قزي.

ثم القى خوجة كلمته عند مدخل مقر الحزب، فرأى ان “خطوة الرئيس سعد الحريري بالاستقالة، والتي باركها اللواء اشرف ريفي، من اهم اسبابها الرفض المطلق للهيمنة الايرانية على جميع مفاصل الدولة اللبنانية”.

وقال: “من اليوم وصاعدا لن نقبل الا ان تبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لن نقبل أن يشارك أي حزب أو ميليشيا الجيش اللبناني والقوى الامنية بالسلاح. من هذا المنطلق نعلن تأييدنا الكامل لموقف المملكة العربية السعودية، وواجبنا كلبنانيين ان نتكاتف ونقول بالفم الملآن: لبنان كان ولايزال ولن يكون الا عربيا”.

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