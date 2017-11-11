ميقاتي بعد لقائه بري: نحن بحاجة لعودة الحريري كي تنتظم الأمور on November 11, 2017

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي، وبحث معه المستجدات على الساحة اللبنانية.

وبعد الزيارة، قال ميقاتي: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس، وكانت جولة أفق حول الأوضاع الراهنة. وأكدت أنا ودولته أن الأولوية اليوم هي لعودة الرئيس الحريري والتأكد منه وجلاء كل التباس حصل في ما يتعلق باستقالته، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه”.

أضاف: “دولة الرئيس بري حريص كل الحرص على انتظام التوازنات اللبنانية، وخصوصا أن منصب رئيس مجلس الوزراء هو العمود الفقري في التركيبة اللبنانية. ونحن بحاجة ليعود الرئيس الحريري، كي تنتظم الأمور”.

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