ميقاتي: إحراق صور قيادات سعودية عمل فردي لا يمثل أهل طرابلس on November 11, 2017

قال الرئيس نجيب ميقاتي، في تغريدة عبر “تويتر” مساء اليوم: “طرابلس الوفاء لا تقبل أي تعد على من وقف إلى جانب لبنان وأهله، ومن هذا المنطلق نحن نشجب احراق صور قيادات المملكة العربية السعودية، وهذا العمل فردي ولا يمثل أهل طرابلس”.

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