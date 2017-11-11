معن الاسعد: حجز حرية رئيس الحكومة سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول on November 11, 2017

إعتبر الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد ، أن “إقدام السعودية على حجز حرية رئيس حكومة لبنان يشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول”.

وهنأ الأسعد في تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على “موقفه الشجاع والصريح”.

وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمسؤولين اللبنانيين ب “اللجوء إلى الأمم المتحدة والمحافل الدولية لتقديم شكوى ضد السعودية”.

وتوقع الأسعد “فشل كل محاولات إقناع المسؤولين السعوديين العدول عن جنوحهم إلى المون على لبنان الذي عليه أخذ المبادرة الاستباقية وتحضير مواطنيه ومؤسساته لمرحلة طويلة صعبة ومعقدة”.

وختم الأسعد مثنيا على “التضامن الوطني دفاعا عن لبنان وعن رئيس حكومته، وقد أفشل وسيفشل ما يخطط ضدهما، والذي حال دون وقوعه في الفتنة القاتلة والمدمرة”.

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