لبنان سيتوجه الى مجلس الامن لاستعادة سعد الحريري on November 11, 2017

قالت صحيفة “الجمهورية” الصادرة في بيروت انها حصلت على معلومات مفادها ان الحراك الذي يقوده الرئيس اللبناني ميشال عون سيتصاعد ليبلغ ذروته بالذهاب الى تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي في حال لم يعد سعد الحريري الى بيروت قريباً ليُبنى على الشيء مقتضاه في موضوع استقالته في ظلّ اصرار على استمرار الحكومة الحالية حتى لو اضطرّ الامر الى اجراء استشارات يعاد بنتيجتها تكليف الحريري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ابلغَ الوفود الديبلوماسية التي يلتقيها انه لن ينتظر أكثر من اسبوع لجلاء مصير الحريري قبل ان يضطر الى نقلِ الملف الى المجتمع الدولي، وانّ هناك استعدادات دولية لمساعدة لبنان في هذا المسعى، في إشارة ضمنية منه الى استعدادات روسية وأخرى غربية.وقالت دوائر قصر بعبدا للصحيفة ان عون “كان واضحاً وصريحاً امام مجموعة الدعم الدولية، وشرح لها الظروف التي رافقت الاستقالة مستغرباً ان يتحدث اليه رئيس الحكومة السبت الماضي ويبلغه بانه لم يعد قادراً على تحمل الوضع وبأنه سيكون في بيروت في غضون يومين او ثلاثة ايام كحد أقصى، لكنه ومنذ ذلك الوقت لم يسمع صوته ولم يعد الى بيروت”.وعبر عون عن “قلقه الشديد تجاه الظروف المحيطة بإقامة الحريري حيث هو”، وقال “ان لبنان ينتظر من مجموعة الدعم المساعدة بما اوتيت من قوة لتأمين عودته الى لبنان، لأن ما يحصل يمس بكرامة لبنان واللبنانيين”.

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