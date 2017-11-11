ريفي يرد على المشنوق: بدك تشيل الصور بلِّش من طريق المطار on November 11, 2017

ارتفعت حدة السجال بين الوزير نهاد المشنوق واللواء أشرف ريفي على خلفية احراق صورة ولي العهد السعودي في طرابلس.

قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عبر “تويتر”: “صور الأمير محمد بن سلمان نضعها على صدورنا وليس في الشوارع، لكي يأتي حاقد ويحرقها”.

وردّ ريفي على المشنوق قائلا “لوزير الداخلية نقول: محل ما منعلِّق صور ما في حاقد يوصلها، وإذا بدك تشيل الصور بلِّش من طريق المطار وبس توصل عطرابلس… منحكي”.

وكان مجهولون احرقوا صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي كانت قد وضعت منذ فترة عند مدخل طرابلس.

وتوّجه اللواء أشرف ريفي بتغريدة لوزير الداخلية نهاد المشنوق قائلا “من أحرق صورة الأمير محمد بن سلمان معروف. أوقِفوه وحاسبوه، أما صور الأمير محمد بن سلمان فستبقى مرفوعة في طرابلس”.

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