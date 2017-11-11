دورة تدريبية ل20 متطوعا في مركز حرار في الصليب الأحمر on November 11, 2017

نظم مركز حرار للاسعاف والطوارىء في الصليب الأحمر اللبناني، دورة لعشرين متطوعا انتسبوا إلى المركز وخضعوا لامتحان ولمخيم تدريبي لمدة يومين في مجمع عمر ابن الخطاب التابع للجمعية الحميدية الاسلامية الخيرية في حلبا، باشراف رئيس مركز حرار زياد الزعبي ومدربيين اختصاصيين.

ونوه الزعبي ب”اندفاع الشباب والصبايا على الخدمة الانسانية، من أجل مساعدة الانسان اينما كان”، شاكرا رئيس الجمعية الحميدية الاسلامية الخيرية المحامي خالد الزعبي “على تشجيعه للصليب الأحمر وفتح أبواب مدرسته لانجاح المخيم”.

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