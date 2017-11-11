حزب الله كرم مغنية في طيردبا الجنوبية on November 11, 2017

أقام حزب الله، لمناسبة يوم الشهيد، مراسم تكريمية للشهيد عماد مغنية أمام النصب التذكاري للشهيد في بلدة طيردبا الجنوبية، في حضور عضو قيادة منطقة الجنوب الأولى في الحزب الشيخ أحمد مراد، رئيس بلدية طيردبا حسين سعد، إلى جانب عائلة الشهيد وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعدد من أهالي البلدة.

بداية أدت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم العهد والوفاء بالسير على نهج الشهداء، ليجدد بعده الشيخ مراد العهد لقادة هذه المسيرة “بأن نبقى على عهدنا للحاج عماد والشهداء بالدفاع عن بلدنا وديننا وعن نسائنا ورجالنا وعن المحرومين والمظلومين حتى النصر الأكيد”.

بدوره، أكد سعد “أن هذه العملية لا تنسى من تاريخ عمل المقاومة أبدا، وأن المقاومة مستمرة وستستمر حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي”.

ووضع الشيخ مراد إكليلا من الزهر أمام النصب التذكاري للشهيد مغنية.

بعدها، توجه مراد إلى نصب شهداء بلدة دير قانون النهر، حيث كان في استقباله عوائل الشهداء، ورئيس بلدية ديرقانون النهر عدنان قصير، وعدد من العلماء وشخصيات وفاعليات، ووضع إكليلا من الزهر أمام النصب التذكاري لشهداء البلدة، قبل أن يزرع شجرة في باحة نصب الشهداء.

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