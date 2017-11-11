حركة فتح أحيت ذكرى رحيل عرفات بمسيرتين متزامنتين في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا on November 11, 2017

أحيت قيادة حركة “فتح” في بيروت، الذكرى ال13 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات “أبو عمار”، بمسيرتين متزامنتين نظمتهما عصر اليوم في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، شارك فيهما ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، عضو اقليم لبنان في حركة “فتح” الدكتور سرحان سرحان وقيادة الحركة في بيروت، ممثلو فصائل تحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية الفلسطينية، ممثلو اللجان الشعبية وقوى الأمن الوطني الفلسطيني والقوى الأمنية الفلسطينية، المؤسسات والجمعيات الأهلية والمراكز الكشفية والنوادي الفلسطينية، رئيس “تيار وحدة لبنان” راجي حكيم (شارك في مسيرة شاتيلا)، مشايخ ورجال دين وأئمة مساجد، وجهاء وفاعليات وأهالي المخيمين وفرق كشفية، وشارك في مسيرة مخيم برج البراجنة الى جانب الحضور، مختار برج البراجنة نبيل عبد العزيز الحركة، وعضو الحملة الأهلية الدكتور ناصر حيدر.

في مخيم برج البراجنة، إنطلقت المسيرة من أمام جامع الفرقان باتجاه مقبرة المخيم، حيث ألقى أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح العميد سمير أبو عفش كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، قال فيها: “نحن اليوم نجسد ذكرى مرور ثلاثة عشرة عاما على استشهاد القائد الرئيس ابو عمار الذي ما زال موجود في قلوبنا وعقولنا ونهجنا الثوري، وأقول لكل الذين تامروا عليه وحاصروه وقتلوه بان عمره اقوى وأطول من اعمارهم جميعا، لانه ما زال حيا في عقولنا ونهجنا ومسيرتنا النضالية. ان الرئيس ابو عمار تاريخ جسد الثورة الفلسطينية الحديثة، وبذل حياته بين الكفاح المسلح والسياسة، من نفق عيلبون منذ عام 1965 لغاية عام 1974 في الامم المتحدة، وصولا الى بيروت بتفكيره الاستراتيجي وتخطيطاته العميقة الثورية”.

وتحدث عن “شخصية ابو عمار، الرجل الاستثنائي الذي حافظ على الهوية الفلسطينية لاخر نفس في حياته وتمسك بالشهادة التي ستدخله جنة الشهداء الابرار”، معاهدا إياه “الإستمرار على نفس الدرب، وستبقى البندقية مشرعة بوجه الإحتلال مع انتهاج كافة وسائل النضال التي توصلنا الى فلسطين”.

ثم توجه الى اللبنانيين قائلا: “اننا كشعب فلسطيني بوصلتنا بإتجاه فلسطين وبندقيتنا بإتجاه العدو الصهيوني فقط، فنحن على الحياد الايجابي من كل التجاذبات اللبنانية الداخلية، فنحن جسر محبة ووحدة وطنية للامن والأمان والسلم الأهلي اللبناني”.

وختم موجها “تحية الى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات”، ومتمنيا “الحرية لكل الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية”.

وفي مخيم شاتيلا، ألقى كلمة حركة “فتح” ناصر الأسعد، وأكد فيها على “الثوابت الفلسطينية تجاه لبنان الشقيق، ومنها ان حركة فتح لن تقف مكتوفة الأيدي اذا تعرض لبنان لأي إعتداء اسرائيلي، فهي جزء من حالة المقاومة ضد العدو الصهيوني”، مشددا على “الموقف الحيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية من الوضع الداخلي اللبناني وعدم التدخل مع فريق ضد فريق آخر”. كما أكد على موقف حركة فتح “المؤيد لوحدة سوريا لما تمثل من أهمية للقضية الفلسطينية”.

وتحدث الاسعد عن “الفراغ الذي احدثه إغتيال الرئيس الشهيد ابو عمار، لكن الرئيس ابو مازن أدار دفة العملية السياسية بحرفية وحنكة متخطيا كل الصعاب والمحاور، حاملا القضية الفلسطينية الى بر الامان وحاملا فلسطين الى المحافل الدولية والعالمية، مسجلا نقاطا ايجابية لصالح فلسطين وقضيتها، وحاميا المخيمات الفلسطينية في لبنان بحنكته ومواقفه الوطنية المسؤولة من خلال قيادة متمكنة حكيمة وادارة سياسية واعية في لبنان”.

وقال: “المصالحة الفلسطينية ستمهد للعودة الى المسرح السياسي الدولي بشكل كبير وفاعل لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ونثمن المواقف الوطنية لمصر العروبة لانهاء ملف الانقسام”.

وختم الأسعد موجها “الشكر الى القيادة اللبنانية والى دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري على الجهود بخصوص ملف المصالحة الفلسطينية”.

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