“تيار المستقبل” ينفي ما نُسب للسبع on November 11, 2017

صدر عن “تيار المستقبل”، اليوم، البيان الآتي:

يتم تداول تقرير إعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، ينسب لنائب رئيس التيار باسم السبع اجراء اتصال بأحد الأشخاص، متعلق بالشأن السياسي الراهن .

ينفي التيار هذا التقرير وكل ما نسب فيه لنائب الرئيس.

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وكان ورد على واحدة من الوسائل الاعلامية التالي:

عمم المكتب السياسي في تيار المستقبل على كوادره ومنسقياته منذ قليل عن اتصال هاتفي جرى بين النائب السابق باسم السبع وبين بهاء الدين الحريري أكد فيه الاخير أنه يدعم شقيقه الرئيس سعد الحريري ويتضامن معه بالكامل وأكد أنه سيتفاجأ مطلقي الشائعات بموقف الرئيس الحريري مما يقوله البعض عن المملكة العربية السعودية كما أكد انه سيصدر عنه بيان رسمي في الساعات المقبلة.

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