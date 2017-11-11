تأجيل تحركات اتحادات ونقابات النقل البري الى موعد يحدد لاحقا on November 11, 2017

اصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان البيان الاتي: “نظرا للظروف السياسية الطارئة في لبنان واحساسا بالمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحيث اننا كنا قد اعلنا في تاريخ سابق عن موعد اجتماع فوري للقطاع بعد العاشر من شهر تشرين الثاني الحالي، لتحديد مواعيد التحرك من اضراب واعتصامات وتظاهرات، وضنا منا وانطلاقا من المسؤولية الوطنية نعلن تاجيل الاجتماع والاجراءات الى موعد يعلن عنه في حينه املين من الوزارات والادرات والاجهزة المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة في تطبيق القوانين حفاظا على مصالح السائقين بكل فئاتهم”.

التعليقات