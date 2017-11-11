المشنوق: احراق صورة ولي العهد السعودي عمل مشبوه في لحظة حساسة on November 11, 2017



أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في بيان، ان المشنوق اتصل بمحافظ الشمال رمزي نهرا، “وطلب منه العمل فورا على إزالة كل الصور في طرابلس والشمال، وذلك بعد ورود صور وفيديوات عن إحراق صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طرابلس”.

أضاف المكتب الاعلامي: “يدين وزير الداخلية هذا العمل المؤسف، ويعتبره مشبوها في لحظة حساسة، ويضعه في سياق محاولات التأزيم التي تعمل جهات مريبة على افتعالها بهدف جر البلاد إلى مزيد من التوتر”.

وشدد المشنوق على أن “أعمالا كهذه لا تعبر عن حقيقة مشاعر أهل طرابلس والشمال وكل لبنان، اتجاه المملكة العربية السعودية”. وطلب من القوى الأمنية ملاحقة الفاعلين وتسليمهم إلى القضاء لإجراء اللازم.

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