المستقبل في المنية: لتقصي نجاح زيارة الخير لاستراليا بدل نشر مزاعم رخيصة on November 11, 2017

ردت منسقية المنية في “تيار المستقبل”، في بيان، على نشر “أحد المواقع الالكترونية خبرا يزعم فيه أن النائب كاظم الخير هرب الى استراليا، تعليقا على وجوده هناك بتكليف من الرئيس سعد الحريري، في إطار جهود “تيار المستقبل” لحث المغتربين على تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات النيابية”، بالاعراب عن أسفها “لمستوى الانحدار الإعلامي في الخبر المنشور للتصويب على نائب المنية”.

واعتبرت أن “محطات استقبال الخير الحافلة بالدعم الكبير للرئيس الحريري من قبل الجالية اللبنانية في استراليا، هي أبلغ رد على كل المصطادين في المياه العكرة”، داعية “الموقع الذي نشر الخبر الى تقصي نجاح زيارة الخير في الوصل ما بين لبنان المقيم والمغترب، بدل الهروب إلى نشر المزاعم والاجتهادات الرخيصة التي لا قيمة لها إلا الاساءة لمهنية هذا الموقع”.

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