المستقبل: احراق صور قيادات سعودية في طرابلس عمل مريب ومدان on November 11, 2017

اعتبر “تيار المستقبل، في بيان أصدره مساء اليوم، ان “إقدام عناصر مشبوهة على إحراق صور قيادات سعودية في طرابلس، هو عمل مريب ومدان، ولا يمت بأية صلة لأخلاق اللبنانيين وأبناء طرابلس عموما الذين يحفظون للملكة العربية السعودية وقيادتها مكانتها ودورها التاريخي في دعم لبنان وشعبه”.

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