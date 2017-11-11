الصراف من دائرة الاوقاف الاسلامية: مجمعون على ان استقالة الحريري غير قائمة والعمل جار لانهاء هذه الازمة on November 11, 2017

أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ان “الازمة الحالية في لبنان هي ازمة عابرة اما وحدة لبنان فهي دائمة ومترسخة ومتجذرة”، مشددا على “ان الكل مجمع ايضا على ان استقالة الرئيس الحريري غير قائمة والعمل جار على اعلى المستويات وباهتمام كبير من قبل فخامة الرئيس ميشال عون ومن كل المسؤولين لانهاء هذه الازمة”.

كلام الصراف جاء في كلمة القاها خلال زيارة قام بها الى دائرة الاوقاف الاسلامية في حلبا – عكار حيث كان في استقباله رئيس الدائرة الشيخ مالك جديدة ورؤساء بلديات ومشايخ وفاعليات.

وقال: “دون شك ان ما يحصل في لبنان هو صعب لكن والحمدلله ان الله انعم علينا بايمان كبير لا يزعزعه لا خوف ولا شك ولا ضغط ولا تهديد، والله انعم على هذه الدار وعلى الطائفة الكريمة واجب التسليم بان كل شيىء يكتب علينا ان نقبله ونعمل ما امكننا للمساهمة بالمشيئة الالهية لجعله احسن لعباده. واننا من هذه الدار نحيي دار الافتاء وسماحة مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان على ايمانه وصبره وثباته ورصانته في معالجة الامور”.

واكد “ان لبنان حريص كل الحرص على افضل العلاقات مع الاشقاء العرب ومع المملكة العربية السعودية التي لها اياد بيضاء في لبنان”، وقال: “وان نشأ خلاف ما، فهذا لا يعني ان قيادة المملكة او شعب المملكة بأنهم ضدنا. والكل مجمع على اهمية احترام سيادة لبنان وحريته وكرامته وعدونا الوحيد هو اسرائيل”.

أضاف: “انا هنا اليوم لاقول بان قلقنا جميعا كبير، فبغياب دولة الرئيس سعد الحريري عن وطنه جعلنا قلقين على مسيرة بدأت من سنوات وترجمت خير ومحبة وانفتاح وانتاج على فترة سنة من عمر هذا العهد، وما انجز خلال سنة وعلى مختلف الصعد لم ينجز في السنوات الماضية”.

وأكد الصراف “ان اللبنانيين مجمعون على اهمية عودة الرئيس سعد الحريري الى بلده ووطنه كما انهم مجمعون على الثوابت الاساسية التي ارساها التوافق القائم بين رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وهي الاستقرار والامن والامان للناس جميعا، الاستقرار النقدي والمالي، استمرار عمل المؤسسات الرسمية، والعمل الجاد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والسعي الى تشجيع المغتربين على تسجيل اسمائهم بما يمكنهم من الاقتراع”.

وتوجه الى الحضور بالقول: “ان التيار الوطني الحر قد سمى مرشحين اثنين لخوض الانتخابات النيابية في هذه المحافظة هما جيمي جبور عن المقعد الماروني واسعد ضرغام عن المقعد الارثوذكسي، طالبا دعمهما لايصالهما الى سدة البرلمان في الانتخابات المقبلة”.

جديدة

ثم كانت كلمة للشيخ جديدة رحب فيها بالوزير الصراف وحمله رسالة شكر للرئيس ميشال عون على جهوده وعلى انه لم يستجب للمستعجلين وتريث في هذا الموضوع الذي يحتاج الى الكثير من التروي وقال: “ان دولة الرئيس سعد الحريري قامة وقيمة وطنية لا يمكن ان تتجاوز كيفما اتفق وخصوصا اننا نشهد قيام الدولة شيئا فشيئا، وحضور كم اليوم بيننا امر هام جدا ونشكر فخامة الرئيس على حكمته وترويه وحزمه ونؤكد باننا ملتزمون بخطاب المرجعية الحكيمة مرجعية صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية وان شاء الله تنجلي هذه الازمة ويعود لبنان لاستكمال مسيرته وهذا الحضور، واستكمال الانجازات التي بدأت تتحقق”.

وختم: “كلمتنا اليوم هي الحفاظ على السلم الاهلي كاولوية وطنية واسلامية والحفاظ على كرامة لبنان في هذا الموقف الصعب وعلينا الا نترك لبنان لا للفراغ ولا للضياع، وواجبنا الوطني والديني والشرعي ان نحافظ على بلدنا. وان صاحب السماحة هو صاحب صوت الحكمة الذي نأمل بان يثمر خيرا وانفراجا على هذا البلد وعلى هذه المسيرة ونقول بان الرجال لا تختزل ولا تتجاوز، ومن بنى مسيرة وطن بتضحياته وثباته وحضوره بين اهله لا يمكن ان يستبدل بمن غاب عن وطنه وبمن لم يحضر في الوطن ولم يعايش شعبه”.

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