الخطيب زار سوسان: لا نعتبر ان الرئيس الحريري استقال فالظروف ملتبسة on November 11, 2017

استقبل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في مكتبه بدار الافتاء في صيدا، وزير البيئة طارق الخطيب يرافقه وفد من “التيار الوطني الحر” موفدين من رئيس التيار الوزير جبران باسيل، وجرى التداول بالأوضاع العامة والمستجدات في ضوء تفاعلات استقالة الرئيس سعد الحريري.

وقال الخطيب اثر اللقاء: “تشرفنا بزيارة صاحب السماحة ونقلنا تحيات رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لسماحته ولأهالي صيدا من خلاله، واكدنا على تضامننا معه ومع اهلنا في صيدا ومع كل طرف ومكون من مكونات الشعب يشعر انه بأزمة او محبط. فنحن في التيار الوطني الحر من ثوابتنا ان لا نترك اي مكون لبناني يشعر انه مظلوم او مأزوم او محبط، واجبنا ان نكون بجانب بعضنا لأن ذلك ما يعزز وحدتنا ويدرأ الفتنة. وقد لمسنا تكاملا بين مواقفنا ومواقف سماحته وحرصه على الوحدة الوطنية في لبنان، وبالنسبة لنا نعتبر ان دولة الرئيس سعد الحريري يمثل الكرامة الوطنية والعزة الوطنية، وكرامتنا لسنا مستعدين للتخلي عنها بلحظة من اللحظات”.

وردا على سؤال عن رأيه بالاستقالة والخطوات التي سيقوم بها رئيس الجمهورية لمعالجة الأزمة، قال: “نحن لا نعتبر ان دولة الرئيس الحريري استقال، فهناك ظروف ملتبسة حول استقالته وكل الشعب اللبناني وكل مطلع يعرف المواقف الرصينة والحكيمة التي سلكها فخامة الرئيس بمقاربته لهذه الأزمة الوطنية، ولديه كل الحرص على ان يلتف الشعب اللبناني حول بعضه وحول رئيس حكومته وحول الدولة ومؤسساتها”.

من جهته، رحب سوسان بالخطيب ووفد “التيار الوطني الحر” في دار الفتوى “التي تحرص على أن تكون دارا لكل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين”، وقال: “نؤكد على هذا المشهد الوطني الجامع اليوم في لبنان بالمطالبة والتأكيد على عودة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، لنؤكد معه ومن خلال الدولة والشرعية اللبنانية على الاستقرار الوطني الجامع بين المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة لنبذ كل الفتن الطائفية والمذهبية، ولنؤكد على وحدة لبنان في ارضه وشعبه ومؤسساته. ولا شك أن هذا يستوجب كثيرا من التريث والحكمة والتعقل والبعد عن كل الشائعات التي تسيء لهذا الوطن الصغير بجغرافيته الكبير بوحدة ابنائه. وكان تأكيد على وحدة الصف اللبناني امام كل الاستحقاقات القادمة من هنا او من هناك”.

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