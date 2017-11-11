الخازن: استئخار عودة الحريري مرتبط بموقفه من حزب الله on November 11, 2017

اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن “استئخار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري مرتبط بموقفه من “حزب الله”.

وقال في بيان اليوم: “في غمرة التداولات عن استقالة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري ودوافعها الحقيقية، لا بد من مجاهرة القول أنه مهما كانت الأسباب شخصية أو إملائية، لا يجوز ترك الأمر في مهب التساؤلات التي تحصل وتحدث ارتباكا وقلقا داخليا يهز الخواطر من أي أمر مريب”.

أضاف: “كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صريحا إلى أبعد الحدود عندما أبلغ القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري أن بقاء الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، بعد الاستقالة الملتبسة التي أعلنها بشكل غير رسمي مما يدعو إلى الإشكال الشكلي والضمني حولها، غير مقبول على الإطلاق. والمطلوب اليوم عودة رئيس حكومة لبنان إلى بلده للوقوف على ما عناه ومعرفة مدى جدية الاستقالة. اما ربط هذه الاستقالة بمصير مكون اساسي في التركيبة السياسية والرسمية اللبنانية، فأمر يتعلق بنا نحن اللبنانيين وحدنا من منطلق سيادتنا على أمرنا لان “حزب الله” في لبنان أقام توازن رعب مع إسرائيل وحد من اعتداءاتها على أراضينا”.

وختم: “كفى استهتارا بكرامتنا الوطنية النابعة من اعتبارات نصت عليها مواثيق الجامعة العربية والمنظمة الدولية، ولا يمكن بعد التجارب التي اكتوينا بنارها أن نقبل بحروب الغير على أرضنا، إذ آن للبنانيين أن ينعموا بعيش كريم”.

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