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» الحريري شارك في استقبال الملك السعودي والتقى سفيري تركيا وبريطانيا في الرياض
الحريري شارك في استقبال الملك السعودي والتقى سفيري تركيا وبريطانيا في الرياض
on November 11, 2017
شارك الرئيس سعد الحريري، مساء اليوم، في استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مطار الملك خالد في الرياض، قادما من المدينة المنورة.
وكان الحريري قد استقبل في دارته في العاصمة السعودية عصرا، كلا من السفير التركي في الرياض يونس ديميرير والسفير البريطاني سايمون كولينز.
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