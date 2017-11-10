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MTV: البخاري قال للرئيس عون ان الحريري مواطن سعودي وهو رئيس حكومة تصريف اعمال 

on November 10, 2017




معلومات للـmtv: البخاري قال للرئيس عون ان الحريري مواطن سعودي وهو رئيس حكومة تصريف اعمال في لبنانز.

‏أما الرئيس عون فإعتبر أمام ⁧‫البخاري‬⁩ أن الطريقة التي حصلت فيها الاستقالة غير مقبولة ويطالب بعودة ⁧‫الحريرب‬⁩ الى لبنان.

 

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