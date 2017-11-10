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» MTV: البخاري قال للرئيس عون ان الحريري مواطن سعودي وهو رئيس حكومة تصريف اعمال
MTV: البخاري قال للرئيس عون ان الحريري مواطن سعودي وهو رئيس حكومة تصريف اعمال
on November 10, 2017
معلومات للـmtv: البخاري قال للرئيس عون ان الحريري مواطن سعودي وهو رئيس حكومة تصريف اعمال في لبنانز.
أما الرئيس عون فإعتبر أمام البخاري أن الطريقة التي حصلت فيها الاستقالة غير مقبولة ويطالب بعودة الحريرب الى لبنان.
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