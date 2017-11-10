وزير الخارجية الفرنسية: الحريري حر في تنقلاته ومن المهم ان يقوم بنفسه بخياراته on November 10, 2017

قال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان اليوم، ان “رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية، حر في تنقلاته، وانه من المهم ان يقوم بنفسه بخياراته”.

واضاف لودريان في حديث لاذاعة “اوروبا 1″، ردا على شائعات بفرض قيود على تنقلات الرئيس الحريري: “لقد توجه الى ابوظبي الاربعاء عشية قدوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبالتالي نعتقد أنه حر في تنقلاته ومن المهم ان يقوم بنفسه بخياراته”.

وتابع: “نأمل فعلا ان تظل وحدة لبنان وسلامته الترابية مصانتين، وان يتمكن المسؤولون السياسيون من تطبيق الدستور، والعمل سريعا على اقامة مؤسسات تمثل فعلا كل الطوائف الموجودة في لبنان”.

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: “ان فرنسا تأمل في ان يملك كامل حريته في الحركة، وان يكون بامكانه تماما ان يقوم بدوره الاساسي في لبنان”.

وكان الرئيس الفرنسي قام مساء امس بزيارة مفاجئة الى الرياض التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال: “ان لبنان كان يتجه نحو حل جديد مع دستور جديد وانتخابات مقبلة، لكن رحيل الحريري ينذر بمرحلة من الغموض”.

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