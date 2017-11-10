مسيرة وطن: لوحدة الصف وتطبيق الدستور والالتزام بموعد الانتخابات on November 10, 2017

اعتبرت مبادرة “مسيرة وطن” في بيان اليوم، ان “لبنان دخل في مرحلة من الغموض نتيجة استقالة الرئيس سعد الحريري، وبدأ البحث عن حلول لمعالجة الازمة المستجدة”، داعية الى “وحدة الصف الداخلي، والابتعاد عن الانقسامات العمودية والتشنجات، وتطبيق الدستور بما يؤدي الى انتظام عمل المؤسسات والالتزام بموعد الانتخابات النيابية، كونها تحافظ على صورة لبنان الديموقراطي وتحترم اسس نظامه”، آملة من اللبنانيين “القيام بمراجعة ضمير قبل هذا الاستحقاق، فلا يجوز ان نكون امام عملية توريث، بل انتخاب فعلي وفق شروط الكفاءة والقدرة والرغبة في الخدمة، تحت عنوان “حب الوطن والعمل على بناء الدولة”.

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