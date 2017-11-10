مركز الخيام: استقالة الحريري بأمر ملكي سابقة خطيرة في العلاقات الدولية on November 10, 2017



اعتبر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان ” ان استقالة رئيس الحكومة اللبنانية من الرياض بأمر ملكي وبالضغط والتهديد، سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وبين بلدين عربيين. فالرئيس الحريري المختطف رهينة سياسية الى السعودية فرض عليه الاستقالة بالقوة وتلاوة بيان لم يكتبه وهو انتهاك لسيادة لبنان ولكرامة شعبه ولشخص الحريري”.

اضاف :”الاستقالة اعتداء سافر على استقلال لبنان وتدخل بشؤونه الداخلية ومحاولة لزعزعة استقراره وسلمه الاهلي نتيجة تخبط القيادة السعودية في ازمات داخلية وخارجية”.

وختم البيان:”يدين المركز، بشدة اختطاف الرئيس الحريري واحتجازه بما يخالف كل القوانين الدولية والاعراف الديبلوماسية، ويعلن تضامنه الكامل مع رئيس حكومة لبنان”.

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