مجلس لبنان الشمالي ومركز الصفدي اختتما أيام طرابلس الثقافية on November 10, 2017

اختتم “مركز الصفدي الثقافي”، بالتعاون مع “المجلس الثقافي للبنان الشمالي”، أيام طرابلس الثقافية بموسمها الاول التي أتت تحضيرا لـ “إحتفالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2023″، في حفل فني “تحية الى عبد الوهاب واسمهان في مناسبة مئويتهما الاولى” للفنان غسان علم الدين وفرقته الموسيقية، وبرعاية وزارة الثقافة.

وحضر الحفل مصطفى الحلوة ممثلا الوزير محمد الصفدي، وسامي رضا ممثلا الوزير محمد كبارة، وكمال زيادة ممثلا اللواء أشرف ريفي، ونائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة، ورئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، ورئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي، وممثلو الهيئات الاجتماعية والتربوية والثقافية وحشد من محبي الطرب.

الحلوة

وشدد الحلوة في كلمته على أن “هذه التظاهرة هي انتصار لمدينة طرابلس، لتعود مدينة للعلم والحراك الفكري، بقدر ما هي مدينة للعيش الوطني الواحد”، واعدا بـ “استكمال هذه الفعاليات بأنشطة جديدة تحضيرا لاحتفالية “طرابلس عاصمة للثقافة العربية” المزمع اقامتها في 2023″.

منجد

وتمنى “رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي” صفوح منجد على “وزارة الثقافة اعداد ملف خاص بهذه الاحتفالية يؤكد جدارة طرابلس لتكون عاصمة للثقافة العربية 2023 ورفعه الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم”.

واستمتع الحضور بساعتين من الطرب مع علم الدين وأغاني المكتبة الفنية الغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب وأسمهان.

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