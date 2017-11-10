عون أمام سفراء مجموعة الدعم والسفراء العرب: قلقون لما يتردد عن ظروف الحريري on November 10, 2017

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن قلقه، “لما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد اعلانه استقالة حكومته السبت الماضي من خارج لبنان”، مطالبا ب”ضرورة جلاء هذه الظروف”، مذكرا ب”الاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات مع الدول والحصانات التي توفرها لأركانها”.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، سفراء دول مجموعة الدعم من اجل لبنان في مجلس الامن، وهم السفراء: الروسي الكسندر زاسبكين، الصيني وانغ كاجيان، الفرنسي برونو فوشيه، البريطاني هوغو شورتر، الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد، المانيا مارتن هوث، الايطالي ماسيمو ماروتي، نائب ممثلة الامين العام للامم المتحدة فيليب لازاريني، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن وممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح.

ووزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بعد انتهاء الاجتماع المعلومات الرسمية الآتية:

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على السفراء اعضاء مجموعة الدعم من اجل لبنان في مجلس الامن، “موقف لبنان من التطورات الاخيرة بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالة الحكومة من الخارج، والملابسات التي رافقت هذا الاعلان، ومنها ظروف بقاء الرئيس الحريري خارج لبنان”.

واعاد الرئيس عون التأكيد على ان “بت هذه الاستقالة ينتظر عودة الرئيس الحريري والتأكد من حقيقة الاسباب التي دفعته الى اعلانها”.

وفي هذا السياق، عبر الرئيس عون عن قلقه “لما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع الرئيس الحريري وضرورة جلائها”، مذكرا اعضاء المجموعة ب”الاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات مع الدول والحصانات التي توفرها لأركانها”. وطمأن السفراء الى “وعي القيادات اللبنانية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية، وقد ساعد ذلك في المحافظة على الاستقرار الامني والمالي في البلاد”.

وتحدث السيد لازاريني منوها باسم الدول الاعضاء في المجموعة ب”الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية لضبط الاوضاع التي نشأت بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته”، مؤكدا “تأييد الدول الاعضاء لموقف الرئيس عون من كل جوانبه”. وشدد على أن “المجموعة الدولية تدعم سيادة لبنان واستقلاله وأهمية الوحدة الوطنية فيه”.

ثم تحدث السفراء اعضاء المجموعة فردا فردا، فأكدوا لرئيس الجمهورية “التزام بلدانهم بالموقف الموحد للمجموعة”، منوهين ب”طريقة معالجة الرئيس عون للأزمة وموقفه منها”، وجددوا “تأييدهم للبنان ودعمهم له واستعداد بلدانهم للمساعدة في ايجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة”.

القائم بأعمال السفارة البابوية

الى ذلك، استقبل الرئيس عون القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسينيور ايفان سانتوس واطلعه على “موقف لبنان من التطورات المرتبطة بظروف إعلان الرئيس الحريري عن استقالته من الخارج”، وطلب منه “ابلاغ المسؤولين في الكرسي الرسولي الموقف اللبناني”.

السفراء العرب

وأجرى الرئيس عون بعد ذلك سلسلة لقاءات مع سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان، في حضور الوزير باسيل، أبلغهم في خلالها “الموقف من التطورات التي استجدت بعد اعلان الرئيس الحريري استقالته”.

وفي هذا الاطار استقبل الرئيس عون القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد بخاري، وابلغه أنه “من غير المقبول الطريقة التي حصلت فيها استقالة الحريري”، مطالبا ب”عودة رئيس مجلس الوزراء الى لبنان”.

ثم التقى الرئيس عون تباعا، سفير الامارات العربية المتحدة حمد عبدالله الشامسي، سفير مصر نزيه علي النجاري، سفير الاردن نبيل المصاروة، سفير قطر علي بن حمد المري وسفير سوريا علي عبد الكريم علي.

وقد أكد السفراء “وقوفهم الى جانب استقرار لبنان وسيادته والحفاظ على أمنه، ودعمهم لما يقوم به الرئيس عون في مواجهة هذه الازمة التي يمر بها لبنان”.

هذا، ويستكمل رئيس الجمهورية لقاءاته مع السفراء العرب عند الثالثة بعد ظهر اليوم.

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