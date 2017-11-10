عاجل: ‏الحريري استقبل السفيرين الايطالي والروسي في دارته في ⁧‫الرياض‬⁩ on November 10, 2017









عاجل: ‏الحريري استقبل السفيرين الايطالي والروسي في دارته في ⁧‫الرياض.

الحريري استقبل في دارته في الرياض ظهر اليوم السفير الايطالي في المملكة لوكا فيراري والسفير الروسي سيرغاي كوزلوف, وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في بداية زيارة مفاجئة للمملكة مساء الخميس.

هذا في وقت اعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن قلقه بشأن وضع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مع تنامي الدعوات في لبنان من أجل عودته الفورية.

ودعا عون إلى توخي الوضوح حول وضع الحريري الذي استقال فجأة من منصبه يوم السبت الماضي بينما كان في السعودية، ويعتقد كثيرون في لبنان بأن الحريري يخضع للإقامة الجبرية من قبل السلطات السعودية.

لكن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال إنه يعتقد أن الحريري لا يخضع للإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية. وقال لو دريان إن معلوماته تفيد بأنه ما من قيود مفروضة على تحركات الحريري.

كذلك أشار المكتب الإعلامي للنائب ​بهية الحريري​، في بيان، إلى أن “بعض الصحف ومواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي دأبت مؤخراً على نشر وتناقل كلام منسوب للنائب الحريري تقول انه نقلاً عن مصادر قريبة او مقربة من الحريري ويتعلق بتفاعلات استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​”.

وتمنى المكتب الإعلامي للنائب الحريري على جميع الإعلاميين وكافة وسائل الإعلام توخي الدقة في نشر ونقل أي كلام ينسب لها والتحقق من صحته قبل نشره او تداوله واعتماد فقط ما يصدر عن مكتبها الإعلامي حصرا”.

التعليقات