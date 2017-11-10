الحزب اللبناني الواعد حذر من تطيير الإنتخابات النيابية on November 10, 2017

عقد “الحزب اللبناني الواعد” إجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه فارس فتوحي، وأسف “للانتكاسة الوطنية وخيبة الأمل التي تعرض لها اللبنانيون جراء تدني المستوى في التعاطي السياسي مع الدولة اللبنانية”، وطالب الدولة اللبنانية بالقيام بكل ما يلزم لعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان”.

واعتبر الحزب أن “إنهيار التسوية الرئاسية التي جمعت المتخاصمين تحت سقف المؤسسات الرسمية سيعرض السلم الأهلي وما تبقى من إستقرار إقتصادي لأخطار كبيرة قد يصعب على اللبنانيين مواجهتها”. وطالب بالتزام “سقف الدستور والمؤسسات ومعالجة المواضيع الخلافية من دون الدفع في اتجاه شلل الدولة والوقوع في فراغ حكومي جديد..”.

ودعا الحزب إلى “عدم التعرض إلى اللبنانيين العاملين في المملكة العربية السعودية”، وحذر من تطيير الإنتخابات النيابية اللبنانية تحت أي ذريعة أو سبب”.

التعليقات