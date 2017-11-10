الارز الوطني: لبنان ضحية الكباش الإقليمي on November 10, 2017

عقدت “حركة الارز الوطني” اجتماعا أسبوعيا لمكتبها السياسي في المقر الرئيسي للحزب في بشامون، بحضور رئيس الحركة عادل بيان والأعضاء، واشارت في بيان الى “ان لبنان الشعبي والرسمي صدم باستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة، وترى الحركة بأن لبنان ضحية الكباش الإقليمي والدولي”.

واشار الى “أن لبنان في وضع لا يحسد عليه وخصوصا أن رئيس الوزراء أعلن استقالة الحكومة من خارج لبنان”.

اضاف البيان:” ان موقف الحركة الشعبي هو التضامن مع الرئيس سعد الحريري ومع أي موقف يتخذه، ومع بيان كتلة المستقبل الأخير”

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