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‏محفوض: البطريرك حسم أمره .. بعض موارنة لا يفقهون موقعية ⁧‫بكركي on November 9, 2017

‏محفوض عبر تويتر: التهويل على زيارة ⁧‫البطريرك للسعودية‬⁩ من قبل بعض موارنة لا يفقهون موقعية ⁧‫بكركي‬⁩ ولا حضورها وكل من حاول التشويش والتشويه قوبل بخيبة أمل بعدما فشل بوضع العصي في دواليب الطائرة التي ستقلّ ⁧‫البطريرك الراعي‬⁩ الذي من الواضح أنه حسم أمره بتلبية الدعوة التعليقات Share this on WhatsApp

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