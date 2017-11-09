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‏محفوض: اشتدي أزمة تنفرجي   والمشكلة ليست لدى ⁧‫الحريري‬⁩ بل بميليشيا تقيم دويلتها

on November 9, 2017

‏محفوض: الفرج قريب وعلى ما جاء في قصيدة المنفرجة اشتدي أزمة تنفرجي فكل هذا الهلع وترويج الأخبار والروايات سيبدأ بالأفول مع وصول الرئيس ⁧‫#سعد_الحريري‬⁩ الى ⁧‫لبنان‬⁩ على الرغم من تمسكه بالاستقالة اللهم الا اذا.. واعلموا ان المشكلة ليست لدى ⁧‫الحريري‬⁩ بل بميليشيا تقيم دويلتها

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