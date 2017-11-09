‏باسيل: نطالب بعودة رئيس حكومتنا سعد الحريري الى الوطن on November 9, 2017

‏نحن اناس اعتدنا على المطالبة بعودة كل ما هو لبناني الى لبنان:عودة الحرية والسيادة والاستقلال،عودة الأسرى والمفقودين،عودة المنتشرين في العالم

‏عودة العماد عون، عودة الوطن الى الوطن…. اليوم نطالب بعودة رئيس حكومتنا سعد الحريري الى الوطن.

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