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» باسيل: نطالب بعودة رئيس حكومتنا سعد الحريري الى الوطن
باسيل: نطالب بعودة رئيس حكومتنا سعد الحريري الى الوطن
on November 9, 2017
نحن اناس اعتدنا على المطالبة بعودة كل ما هو لبناني الى لبنان:عودة الحرية والسيادة والاستقلال،عودة الأسرى والمفقودين،عودة المنتشرين في العالم
عودة العماد عون، عودة الوطن الى الوطن…. اليوم نطالب بعودة رئيس حكومتنا سعد الحريري الى الوطن.
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