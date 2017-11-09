يوحنا العاشر عاد إلى بيروت وأثنى على حكمة رئيس الجمهورية في التعاطي مع أزمة إعلان الحريري استقالته on November 9, 2017



عاد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، مساء اليوم، الى بيروت بعد زيارة رعوية ورسمية للمكسيك والولايات المتحدة الأميركية. وكان في استقباله في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، رئيس دير الياس شويا البطريركي الأسقف كوستا كيال، رئيس دائرة العلاقات المسكونية في البطريركية الأرشمندريت أليكس شحادة والعقيد غازي محمود من جهاز أمن المطار.

وقال يازجي من المطار: “ما يسمى حماية المسيحيين لا يكون بالهجرة أو التهجير، وإنما بمساعدتهم للبقاء في أرضهم وإيجاد فرص عمل لهم، فهم أبناء هذه الأرض، وليسوا ضيوفا أو غرباء، والمسيح ولد في هذه الأرض”.

وأبدى ثقته ب”أن لبنان سيبقى ثابتا”، مثنيا على “حكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التعاطي مع أزمة إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من الحكومة”، وقال: “إن فخامته تعاطى مع هذه القضية بكل هدوء وحكمة”.

أضاف: “أكدت خلال لقاءاتي مع مسؤولين أميركيين في الإدارة الاميركية والكونغرس والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل ما يجري في المنطقة، وخصوصا في سوريا ومواجهة كل تداعيات الأزمة فيها، والتأكيد على صون لبنان واستقراره والمحافظة على استمرار هيئاته الدستورية”.

وأكد “رفضه باسم البطريركية كل ما يسمى بالعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله”، وقال: “نشدد على ضرورة العيش المشترك واحترام كل منا للآخر لأن مصيرنا واحد”.

وعن لقاءاته مع مسؤولين في الأمم المتحدة، قال: “شرحت وجهة نظري في كل المواضيع، وكان هناك إصغاء لما تم طرحه، خصوصا في موضوع النزوح السوري في لبنان”.

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