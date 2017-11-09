وفد من المملكة المغربية زار المركز الوطني للتنمية في الشوف on November 9, 2017

استقبل المركز الوطني للتنمية والتأهيل في مبناه الكائن في السمقانية الشوف، وفدا من المملكة المغربية ممثلا بالمقدم عبد الحي الحلوي، المقدم مصطفى السعيدي، المقدم علي الزين، الدكتور بو سلهام الصغير، رشيد الكنوني وولد غابريل سوجرون.

وكان في استقبال الوفد مدير المركز الدكتور وئام أبو حمدان، رئيس اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام المقدم نديم القاقون، النقيب رشار غانم، وأعضاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

بعد الترحيب والتعارف، عرض قاقون الأعمال التي يقوم بها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والجمعيات المشاركة في اللجنة الوطنية، مركزا على آلية العمل مع المصاب والتقديمات التي تقوم بها اللجنة عبر الجمعيات.

وشرح مصنع الأطراف الاصطناعية فادي زين الدين كيفية تصنيع الطرف حسب حاجة المصاب، كما النوعية والجودة المستخدمة في التصنيع، وأهمية المتابعة الدورية من أجل صيانتها.

بعد ذلك، التقى الوفد بعض المصابين الذين حصلوا على أطراف اصطناعية، وتمحور اللقاء معهم حول وضعهم الإجتماعي، حيث اشتكى المصابون من عدم تطبيق القرار 2000/220 المتعلق بكيفية دمجهم في المجتمع. وتحدثوا عن دور المركز الوطني للتنمية والتأهيل في دعمهم للتخفيف من وطأة المعاناة عليهم.

وانضم إلى المصابين مصاب حصل على مشروع إنتاجي، وهو شراء آلية زراعية بقيمة 5000$، بعد مشاركته في دورة تدريبية عن الزراعة والحصاد.

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