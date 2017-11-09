نقيب المحامين عزيز طربيه: نحن نقابة الوطن بكل تلاوينه وتفاصيله ويجب أن تبقى حرة ومصونة on November 9, 2017

أقام المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي عزيز طربيه لقاء حاشدا حضره أكثر من ألف محام في فندق “هيلتون – الحبتور” في سن الفيل، تقدمهم النقباء السابقون: عصام كرم، أنطوان قليموس وجورج جريج، وأعضاء مجالس النقابة الحاليون والسابقون: عبده لحود، جورج اسطفان، ندى تلحوق، جاك أبو عبدالله، محمد شهاب، زياد حمادة، بسام الحلبي، ماجد فياض، وممثلو النقابة في: صور جواد صفي الدين، المحكمة العسكرية صليبا الحاج، جونيه ماهر صباغ، وزحلة منير بقاعي، والمرشحون لمنصب العضوية في الانتخابات: يوسف زعيتر وهاني الأحمدية وتلحوق وأبو عبدالله.

استهل اللقاء بعرض فيلم وثائقي تناول مسيرة طربيه وتحدث فيه المحاميان شفيق خضرا وريتا سميا، والصحافي نبيل براكس، والدكتور في الهندسة سمير ناصيف.

ثم ألقى طربيه كلمة أكد فيها “أننا كلنا نلتزم لبنان الوطن، بنهائيته، بسموه، بسيادته، بل هذا تأكيد على شراكة كاملة تفيد منها نقابة المحامين، وتجعل من مئويتها منبرا جامعا نطل به بأبهة ووقار إلى لبنان والعالم، فلنعمل على إنجاح هذا الحدث الذي لن يتكر قبل مئة عام جديدة، وليكن شعار المئوية: ملتزمون الوطن، مستقلون بنقابة الوطن”.

وأضاف: “إن نقابة المحامين هي أم نقابات المهن الحرة التي يجب أن تبقى حرة كما تسميتها. نحن مع أهل السياسة في الوطن، فكونوا معنا في المهن. ذاك ملعبكم فاتقنوا اللعبة السياسية، وتعالوا نتشارك في الصناعة النقابية يدا بيد. فالمستقل معكم في الوطن، والنقيب المستقل قادر أن يجمع كل الأفرقاء في ورشة واحدة ونهضة نقابية واحدة، فكونوا معه في النقابة”.

وتابع: “جئت طامحا ليصبح لبنان شبيها بنقابتنا، لا أن تصبح نقابة المحامين شبيهة ببعض لبنان. نحن نقابة الديموقراطية وتداول السلطة، ونحن نقابة الشراكة الكاملة. نحن نقابة الوطن بكل تلاوينه وتفاصيله. نحن نقابة وجع الإنسان في قضاياه. نحن نقابة الدفاع عن الحق، فالأجدى أن تكون حقوق المحامين مصونة في عيشهم وحياتهم وصحتهم وحصانتهم”.

وشدد على أن “هذه العناوين لا تصلح لعازف منفرد، ولا أنتمي أصلا إلى منظومة الأحادية والإنعزال والغرف المغلقة، بل إلى ثقافة الإنفتاح والباب المفتوح ونظام فريق العمل، فالتشاور ليس انتقاصا، والمشورة ليست عيبا، والتفاعل قيمة مضافة. أعدكم بأداء مرهق لا مرهق، أعدكم بنقابة إنتاج وليس بنقابة قائمة على السلوك الريعي”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، أؤكد احترامي وتقديري لكل الزملاء المتنافسين لخدمة النقابة، وأدعوكم إلى تأييدي مرشحا مستقلا على مسافة واحدة من الجميع، ملتزما الوطن، لصيقا بنقابتنا وفي خدمة الإثنين: لبنان ونقابة المحامين”.

واستذكر المحامي الراحل نبيل طوبيا الذي كان مرشحا قويا لمنصب النقيب قبل أن يرحل في الصيف الفائت، وقال: “أرقد بسلام وهناء في العلى فرسالتك بأيد أمينة”.

وأكد طربيه أن “صحة المحامي أولوية عندي، وهي لا تقاس بثمن، ولا تقدر بسعر، والجمع غير مستحيل بين عقد مأمون ووفر مضمون، إنه الإنجاز الذي سنضعه في خدمة النقابة بمناسبة مئويتها وسيكون شغلي الشاغل”.

وخاطب زملاءه وزميلاته بالقول: “أنتم معي في كل لحظة، لستم محامين ليوم واحد هو يوم الإنتخاب. أنتم عقل النقابة وفكرها، أنتم نواتها، أنتم محركها، أنتم ورشة النقابة المستدامة، أنتم النقابة، أنتم لبنان”.

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