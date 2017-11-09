ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » نصري لحود: رئيس الجمهورية أثبت أنه عنوان للقوة الهادئة في محيطه العربي

نصري لحود: رئيس الجمهورية أثبت أنه عنوان للقوة الهادئة في محيطه العربي

on November 9, 2017

أكد رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات القنصل المحامي نصري لحود، في تصريح اليوم، أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثبت مرة جديدة أنه عنوان للقوة الهادئة في محيطه العربي، بمعالجته لأكبر وأخطر الملفات الراهنة برصانة وهدوء”.

وشدد لحود على “إدانة أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية وأي اعتداء على دولة شقيقة ساهمت بشكل اساس في بناء الحجر والبشر منذ الاستقلال الى اليوم وما تزال”.

وقال: “نؤكد انتماءنا العربي، دولة وهوية، وندعو الى التضامن العربي في ظل هذه المرحلة الصعبة”.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com