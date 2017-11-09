نصري لحود: رئيس الجمهورية أثبت أنه عنوان للقوة الهادئة في محيطه العربي on November 9, 2017

أكد رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات القنصل المحامي نصري لحود، في تصريح اليوم، أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثبت مرة جديدة أنه عنوان للقوة الهادئة في محيطه العربي، بمعالجته لأكبر وأخطر الملفات الراهنة برصانة وهدوء”.

وشدد لحود على “إدانة أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية وأي اعتداء على دولة شقيقة ساهمت بشكل اساس في بناء الحجر والبشر منذ الاستقلال الى اليوم وما تزال”.

وقال: “نؤكد انتماءنا العربي، دولة وهوية، وندعو الى التضامن العربي في ظل هذه المرحلة الصعبة”.

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