مجموعة بسمة نظمت دورة لتعليم اللغة التركية في صيدا on November 9, 2017

نظمت “مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية” دورة تعليم اللغة التركية في صيدا، بدعم من السفارة التركية وبإشراف متخصصين من معهد يونس أمرة الثقافي التركي، في حضور المديرة العامة لبسمة غولشان صغلام، رئيس جمعية بلسمة رمزي زيدان ومهتمين، في مركز بلسمة.

بداية، تحدث زيدان عن أهمية هذه الدورة وأكد “أنه من أجل إكتساب المعرفة العالمية، نحتاج الى تمكين المهارات الثقافية واللغوية للشباب المهتمين في المنطقة”، تلته صغلام متحدثة عن “أهمية تحسين المهارات اللغوية للشباب، مما يتيح التبادل الإقتصادي والإجتماعي”.

وقالت:”بالإضافة الى دورات اللغة الإنكليزية والعربية التي تنظمها بسمة، فإن دورات اللغة التركية سوف تمهد الطريق الى مزيد من التفاهم وتحسين التواصل في المنطقة”.

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