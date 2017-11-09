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لوانا صاغية: حزب الله يجب ان يختار اذا ما كان ايرانياً ام لبنانياً

on November 9, 2017

لوانا صاغية من واشنطن : حزب الله يجب ان يختار اذا ما كان ايرانياً ام لبنانياً
–  يجب ان نخفف الخطاب الحالي ويجب ان يعود الحريري الى لبنان وان يتم العمل على اجراء الانتخابات وان يعمل المرشحين على برامج تعكس مطالب الشعب !

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