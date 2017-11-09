كلام صهيوني عن ان المستهدف بالأزمة هو رئيس الجمهورية on November 9, 2017

قال مصدر سياسي مطلع لـ”اللواء” ان المشاورات الجارية حول ما يتعين فعله إزاء استقالة الرئيس الحريري، هي أشبه “بشراء وقت”، مضيفاً ان الوقائع تُشير إلى ان الأزمة اعمق بكثير والمدخل معروف، التزام التسوية السياسية، نصاً وروحاً..

على ان اللافت، ومع الأخذ بعين الاعتبار “المشاورات الجارية” من قبل بعبدا، ما نوّهت إليه محطة “OTV” الناطقة بلسان التيار الوطني الحر عندما تحدثت عن “خروج كلام صهيوني علني، عن ان المستهدف بالأزمة هو رئيس الجمهورية، للضغط عليه من أجل فرض تنازله عن عناصر قوة لبنان وسيادته”.

وكان من الملفت أيضاً إشارة المحطة للبعد الخارجي للأزمة، بما يشبه الغمز من قناة الرئيس الحريري، بقولها: “… خصوصاً ان رئيس الحكومة أعلن عن غيابه من خارج لبنان.. وباتت اقامته في الخارج نفسه.. فيما التهديدات بزعزعة استقرار بلاده”.

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