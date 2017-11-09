كرم مغردا: قمة اللامسؤولية الوطنية بالتغاضي عن الاسباب الاساسية لاستقالة الحريري on November 9, 2017

اعتبر النائب فادي كرم في تغريدة عبر تويتر “ان التغاضي عن أسباب إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري لا يلغي مفاعيل الإستقالة”.

اضاف : “قمة اللامسؤولية الوطنية بالتغاضي عن الاسباب الاساسية لاستقالة دولة الرئيس سعد الحريري، اعتقادا بكل سخافة انه بذلك تلغي مفاعيلها. اليوم يعرف المسؤول من الطارق عليها”.

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