فيصل كرامي: كلام أبواق الفتنة بدأ يشكل خطرا على وحدة اللبنانيين والعيش المشترك وتفريطا بالسيادة on November 9, 2017

رأى رئيس تيار “الكرامة” الوزير السابق فيصل عمر كرامي ان “الموقف الرسمي والشعبي اللبناني لا يحتمل أي تأويل، وهو حتمية عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى وطنه واتخاذه المواقف والقرارات التي يريدها بملء حريته”.

وقال في تصريح: “نعلن تضامننا الكامل مع الموقف الذي عبر عنه بيان كتلة المستقبل الأخير”.

وختم: “نقول لأبواق الفتنة في لبنان ولأصحاب التاريخ العريق في الغدر والطعن في الظهر وانعدام الأخلاق، بأن عليهم التزام الصمت، لأن كلامهم بدأ يشكل خطرا على وحدة اللبنانيين والعيش المشترك وتفريطا بالسيادة الوطنية”.

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