سلهب: الاولوية لعودة الحريري والتفاهم معه على أسباب الإستقالة on November 9, 2017

أكد النائب سليم سلهب في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3” ان “الاولوية اليوم هي لعودة الرئيس سعد الحريري والتفاهم معه على أسباب الإستقالة، قبل ان يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اعتماد المسار الدستوري للخروج من الازمة”.

وأشار إلى أن “الرئيس عون يتريث في بت الاستقالة وامامه يومين لجمع المعطيات والانطلاق بعدها الى الحلول الدستورية انطلاقا من المحافظة على الوحدة والعيش المشترك”.

وأمل في “الخروج من الأزمة بتعاون الجميع”، مشيرا الى انه “لا يمكننا الانتظار إلى أجل غير مسمى فالمؤسسات يجب أن تستمر”.

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