الرئيسية » لبنان » سلام غادر قصر بعبدا من دون تصريح

سلام غادر قصر بعبدا من دون تصريح on November 9, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net