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سلام غادر قصر بعبدا من دون تصريح
سلام غادر قصر بعبدا من دون تصريح
on November 9, 2017
غادر الرئيس تمام سلام قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح.
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