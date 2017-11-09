ورد الآن
الرئيسية » لبنان » سلام غادر قصر بعبدا من دون تصريح

سلام غادر قصر بعبدا من دون تصريح

on November 9, 2017

غادر الرئيس تمام سلام قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح.

التعليقات


Tags: , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com